Анонсирован визит спецпредставителя КНР в Россию и на Украину

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин анонсировала визиты специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Россию, на Украину и в другие европейские государства. Поездки планируются в марте, уточнила она на брифинге, передает ТАСС.

Мао Нин отметила, что визиты будут организованы для проведения второго раунда челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса.

«Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию», - заявила она.