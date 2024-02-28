$92.04-0.5999.92-0.26
Войти в почту

Анонсирован визит спецпредставителя КНР в Россию и на Украину

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин анонсировала визиты специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Россию, на Украину и в другие европейские государства. Поездки планируются в марте, уточнила она на брифинге, передает ТАСС.

Анонсирован визит спецпредставителя КНР в Россию и на Украину
© globallookpress.com

Мао Нин отметила, что визиты будут организованы для проведения второго раунда челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса.

МИД КНР: ядерные державы должны договориться о неприменении ЯО первыми

«Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию», - заявила она.

Ранее замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун заявил, что Китаю и России следует заняться укреплением политического и стратегического взаимодоверия и расширением стратегического сотрудничества. По его словам, российско-китайские отношения находятся на лучшем этапе истории.

В мире
Мао Нин
ЕС
Россия
Китай
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости