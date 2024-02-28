В Грузии рассказали, что ускорило сближение страны с ЕС

"Мы [с Украиной] стоим на одном пути, знаем, что наша единственная перспектива - это большее сближение с Евросоюзом, и это тот путь, по которому мы идем вместе с Украиной. Мы были ассоциированным трио с Молдавией и война на Украине, фактически, ускорила этот путь и привела наши страны к статусу кандидатов [в члены ЕС]", - сказала Зурабишвили, находящая с визитом в Великобритании.