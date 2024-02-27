Орбан назвал ловушкой вопрос о победителе в конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ловушкой вопрос о том, кто победит в конфликте на Украине, поскольку, по его мнению, решение не может быть найдено на поле боя. Выступая на пресс-конференции в Праге, глава венгерского правительства заявил также, что сейчас не следует искать виновных в украинском кризисе, поскольку это помешает прекращению огня и достижению мира.

Орбан встретился с журналистами после совещания с коллегами из трех других стран Вишеградской группы - Польши, Словакии и Чехии. Как сообщило информационное агентство MTI, он назвал вопрос о возможном победителе в конфликте на Украине ловушкой, потому что победителя в нем быть не может. По мнению премьера, "Россия не победит Украину, но и поддерживаемая Западом Украина также не победит Россию", и поэтому продолжение конфликта лишено всякого смысла.

"В этой ситуации необходимо спасти жизни людей и как можно скорее провести мирные переговоры. Такова позиция Венгрии", - сказал Орбан.

Он также считает, что вопрос о том, кто несет ответственность за возникновение кризиса на Украине, надо рассматривать не сейчас, а позже, когда будет установлен мир. По мнению премьера, позиция, согласно которой одна из сторон объявляется виновной, заведомо неправильная, поскольку это мешает достичь урегулирования.