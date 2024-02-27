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В Конгрессе США признали помощь Украине не приоритетной задачей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает первостепенной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.

В Конгрессе назвали более важную задачу, чем помощь Киеву
© РИА Новости

После совещания с главой США Джо Байденом Джонсон сообщил, что на встрече в Белом доме обсуждался законопроект о дополнительном финансировании, в том числе выделении средств на помощь Украине, передает ТАСС.

По словам Джонсона, Палата представителей занимается этим вопросом, но основным приоритетом для США является обеспечение безопасности границы с Мексикой.

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На прошлой неделе члены Палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативный вариант законопроекта о выделении средств Украине.

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