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Офис Зеленского нашел способ продлить его президентский срок

Офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности продления его президентского срока, сообщает украинское издание «Зеркало недели». При этом, по его данным, у администрации украинского лидера нет уверенности в получении быстрого и нужного для президента решения.

Ведомство ищет инструменты для урегулирования ситуации, которая сложится после 20 мая 2024 года — дня истечения пятилетнего президентского срока Зеленского. В обращении в Конституционный суд, подготовленном офисом украинского лидера, содержится запрос на толкование тех положений конституции, которые регламентируют проведение президентских выборов.

В частности, офис Зеленского хочет выяснить, позволяет ли украинская конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения. Ответ суда на этот вопрос должен прояснить, соответствуют ли положения конституции нормам Избирательного кодекса и закона о военном положении, которые запрещают проведение выборов в этот период.

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Второй вопрос касается легитимности продолжения выполнения полномочий главы государства по окончании пятилетнего президентского срока. Он является для офиса Зеленского ключевым.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данило ранее заявил, что выборы президента Украины не состоятся весной 2024 года, проведение президентской гонки будет возможно только после того, как в стране отменят военное положение. Изначально выборы должны были состояться в марте текущего года, такой срок заявлен конституцией страны.

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