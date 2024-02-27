Норвежский король госпитализирован

В Малайзии госпитализировали с инфекцией короля Норвегии Харальда V
Король Норвегии Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии в связи с инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, 87-летний монарх получает всю необходимую помощь как от местных, так и от норвежских специалистов.
Напомним, что в январе 2024 года король приостанавливал выполнение своих обязанностей по состоянию здоровья, из-за респираторной инфекции.
Кроме того, из-за различных инфекций он был госпитализирован в декабре и августе 2022 года, а также в мае и октябре 2023 года.
Рамблер: главные новости