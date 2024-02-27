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В Малайзии госпитализировали с инфекцией короля Норвегии Харальда V

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии в связи с инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Норвежский король госпитализирован
© globallookpress.com

По данным агентства, 87-летний монарх получает всю необходимую помощь как от местных, так и от норвежских специалистов.

Напомним, что в январе 2024 года король приостанавливал выполнение своих обязанностей по состоянию здоровья, из-за респираторной инфекции.

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Кроме того, из-за различных инфекций он был госпитализирован в декабре и августе 2022 года, а также в мае и октябре 2023 года.

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