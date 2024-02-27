Хуситы назвали условие прекращения атак на израильские суда

"Решение о том, чтобы препятствовать проходу израильских судов, направляющихся в порты оккупированной Палестины, будет отменено в случае достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газы и снятия блокады [с анклава] в соответствии с условиями сопротивления", - сказал он.