Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом.

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

По представленным данным, глава киевского режима собирается обсудить с принцем украинскую «формулу мира», а также проведение мирного саммита с участием стран Глобального Юга.

Кроме того, стороны обсудят экономическое сотрудничество и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины, а также возвращение пленных и депортированных.