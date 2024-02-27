Хельсинки исключает отправку военных республики на Украину, рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Париже прошла конференция в поддержку Киева. Глава Франции Эммануэль Макрон призвал участников дать новый импульс в вопросе оказания помощи Киеву. Кроме того, на встрече был поднят вопрос об отправке экспедиционных корпусов стран НАТО на Украину.

Саули Ниинистё отметил, что дискуссия была полезной, основной акцент был сделан на насущных потребностях Украины в плане материальных ресурсов и новых способах их удовлетворения.

По его словам, также обсуждались другие средства дальнейшей поддержки Киева.

«По общему мнению, военного присутствия [стран НАТО на Украине] не будет. Этой же позиции придерживается и Финляндия», — отметил президент.

Напомним, что ранее об обсутствии планов отправлять свои войска на Украину заявили главы государств и правительств Великобритании, Польши, Германии, Венгрии, Швеции, Чехии и Словакии.

Так, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил об отсутствии у страны планов по крупномасштабному размещению войск на Украине.