В ФРГ заявили, что никто не поддержал идею Макрона отправлять войска на Украину

По его словам, отправка солдат на Украину – не вариант для ФРГ и «не будет вариантом».

«Я считаю, что это поспособствует эскалации. Также считаю, что это была пища для размышлений, предложенная президентом Макроном, насколько я знаю, никто это не поддержал», — заявил Писториус.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.