Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о состоянии жены

Принц Уильям , наследник британского престола, в последний момент внезапно отказался от участия в поминальной службе по королю Греции Константину II из-за «личного дела». Об этом сообщает The Times со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

Сообщения об этом появились во всех британских СМИ: от таблоидов вроде Daily Mail и The Sun до серьезных изданий вроде The Guardian и The Times. Подобное единодушие в освещении новостей о королевской семье встречается крайне редко.