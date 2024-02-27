Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о состоянии жены

Принц Уильям, наследник британского престола, в последний момент внезапно отказался от участия в поминальной службе по королю Греции Константину II из-за «личного дела». Об этом сообщает The Times со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

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Ожидалось, что принц Уильям поучаствует в службе, которая пройдет в часовне Святого Георгия в честь его крестного отца Константина II, близкого друга и троюродного брата короля Карла III. Сам монарх не может присутствовать на мероприятии из-за лечения от рака.

Кенсингтонский дворец не предоставил дополнительных подробностей о причине решения принца Уильяма пропустить службу. При этом представитель королевской семьи заявил, что жена принца Кейт Миддлтон которая восстанавливается после операции на брюшной полости, чувствует себя хорошо. Однако в британских и зарубежных СМИ держится в строжайшем секрете даже от ближайших помощников.

Главным представителем королевской семьи на службе будет королева-консорт Камилла, жена Карла III.

Сообщения об этом появились во всех британских СМИ: от таблоидов вроде Daily Mail и The Sun до серьезных изданий вроде The Guardian и The Times. Подобное единодушие в освещении новостей о королевской семье встречается крайне редко.