Макрон признал, что Евросоюз дал Украине опрометчивое обещание

Надо сказать, что у нас не было этого миллиона боеприпасов. Это, несомненно, было опрометчивым обязательством. Реальность такова, что в очень краткосрочной перспективе вы можете предоставить только те боеприпасы, которые у вас есть на складе, или те, которые вы производите точно в срок, — заявил Макрон.