СМИ: в США начали осознавать необходимость переговоров с Россией

Все больше конгрессменов в США приходят к выводу о том, что продолжающийся конфликт на Украине необходимо будет завершать путем переговоров с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на опрошенных ею законодателей. Те утверждают, что этот сценарий наиболее вероятен вне зависимости от того, направят ли США дополнительную помощь Украине или нет.

«Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния», — подчеркнул заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США мешают мирным переговорам между Россией и Украиной. По его мнению, Вашингтон несет ответственность за рост числа жертв этого конфликта.