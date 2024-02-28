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В США начали осознавать необходимость переговоров с Россией

Все больше конгрессменов в США приходят к выводу о том, что продолжающийся конфликт на Украине необходимо будет завершать путем переговоров с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на опрошенных ею законодателей. Те утверждают, что этот сценарий наиболее вероятен вне зависимости от того, направят ли США дополнительную помощь Украине или нет.

СМИ: в США начали осознавать необходимость переговоров с Россией
© ТАСС

«Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния», — подчеркнул заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США мешают мирным переговорам между Россией и Украиной. По его мнению, Вашингтон несет ответственность за рост числа жертв этого конфликта.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что страны Запада начнут уговаривать Киев о заключении так называемого перемирия с Россией, чтобы получить передышку — за это время Украина получит оружие, боеприпасы и вновь начнет конфликт. Однако в России отслеживают ситуацию, делают выводы и понимают, что СВО необходимо довести до конца. Тем не менее, подчеркнул аналитик, Запад будет пытаться повышать напряженность на границах вокруг России.

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