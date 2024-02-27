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Шольц высказался о возможной отправке войск НАТО на Украину

Страны НАТО и ЕС не будут отправлять свои войска на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает телеканал NTV. Он добавил, что на Западе по этому вопросу имеется взаимопонимание.

Шольц высказался о возможной отправке войск НАТО на Украину
© News.ru

В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что то, о чем договорились с самого начала, применимо и к будущему, а именно, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО, — сказал канцлер.

Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за Макроном заявил, что отправку войск западных стран на Украину исключать нельзя. По его словам, Париж не может смириться с «перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу».

В свою очередь заместитель министра обороны Польши Цезары Томчик заявил, что Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Премьер-министр Швеции также сообщил, что для его страны также неактуальна отправка войск на Украину. Он добавил, что у разных государств разные традиции участия в делах других стран и «традиция Франции — это не шведская традиция».

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