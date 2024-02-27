Шольц высказался о возможной отправке войск НАТО на Украину

Страны НАТО и ЕС не будут отправлять свои войска на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает телеканал NTV. Он добавил, что на Западе по этому вопросу имеется взаимопонимание.

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В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что то, о чем договорились с самого начала, применимо и к будущему, а именно, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО, — сказал канцлер.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за Макроном заявил, что отправку войск западных стран на Украину исключать нельзя. По его словам, Париж не может смириться с «перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу».