Депутат ФРГ назвал "опасным безумием" слова Макрона об отправке войск на Украину

По мнению Барча, Европа должна выдвинуть мирную инициативу по Украине, а "не распространять предложения, которые могут потопить весь континент".

Ранее Макрон на пресс-конференции после встречи с некоторыми главами государств и правительств, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на ней обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя.