Австралийский миллиардер направит миллионы долларов на помощь Украине

По информации канала, средства также направит бывшая супруга миллиардера Никола. Их фонд Minderoo Foundation выделит 5 миллионов австралийских долларов (около 3,3 миллионов долларов) на разминирование в регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.

По словам Форреста, украинские фермеры не могут вернуться на свои земли, так как они сейчас опасны из-за мин. Никола Форрест, в свою очередь, заявила, что заминированная площадь на Украине составляет 25 процентов от площади страны. Она также отметила важность помощи сельскохозяйственному сектору.