Австралийский миллиардер направит миллионы долларов на помощь Украине

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест решил направить Украине 3,3 миллиарда долларов на разминирование. Об этом сообщает телеканал 9News.
По информации канала, средства также направит бывшая супруга миллиардера Никола. Их фонд Minderoo Foundation выделит 5 миллионов австралийских долларов (около 3,3 миллионов долларов) на разминирование в регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.
По словам Форреста, украинские фермеры не могут вернуться на свои земли, так как они сейчас опасны из-за мин. Никола Форрест, в свою очередь, заявила, что заминированная площадь на Украине составляет 25 процентов от площади страны. Она также отметила важность помощи сельскохозяйственному сектору.
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