Армения призвала ОДКБ прояснить ее зону ответственности в стране

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не дала ответ на вопрос Еревана о ее зоне ответственности в республике. Об этом рассказал спикер парламента Армении Ален Симонян, передает Азербайджан».

По словам спикера, в ОДКБ был направлен вопрос о зонах ответственности организации в республике. Также Ереван уточнил, признает ли ОДКБ границы Армении, в которых страна вступила в организацию.

На сегодняшний день ОДКБ не прокомментировала вопросы Еревана. Армения продолжает ожидать ответа от организации, уточнил парламентарий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ.