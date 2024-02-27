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Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку западных войск на Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом страны Эмманюэлем Макроном заявил, что отправку войск западных стран на Украину исключать нельзя.

Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку западных войск на Украину
© EPA/TACC

"Как напомнил президент республики, ничего нельзя исключать в войне, которая разворачивается в центре Европы", - отметил Атталь в эфире радиостанции RTL.

По словам главы правительства, Франция не может смириться с "перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу".

Ранее Макрон на пресс-конференции после встречи в Париже, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени "ничего исключать нельзя".

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