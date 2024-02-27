Макрон заявил, что поражение России необходимо для безопасности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражение России в украинском конфликте «необходимо для обеспечения безопасности и стабильности» в Европе.

Об этом французский лидер сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины, его слова приводит газета Le Figaro.

«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — заявил Макрон.

Он также утверждает, что Франция намерена «сделать всё», чтобы Россия не одержала победу в конфликте. При этом Макрон не уточнил конкретные действия Парижа в этом направлении.

В декабре прошлого года Макрон признал, что в ряде стран Европы и в США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, но Франция считает важным не допустить победы России.