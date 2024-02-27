Байден с мороженым в руках спрогнозировал прекращение огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден с трудом отвлекся от рожка мятного мороженого, чтобы ответить на вопрос о переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Видеозапись общения главы Белого дома с журналистами опубликовал телеканал Fox News.

Комментарии по ситуации в секторе Газа американский лидер дал в кафе-мороженом недалеко от штаб-квартиры телевизионной сети Peacock Network, где он к тому моменту завершил интервью с ведущим программы «Поздняя ночь».

На кадрах, опубликованных изданием, Байден готовится укусить мороженое, когда звучит вопрос от журналистов о переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Видно, что президент с трудом отвлекается от лакомства, чтобы ответить, когда он ожидает прекращения огня.

«Ну, я надеюсь, к началу выходных. Я имею в виду конец выходных. По крайней мере, мой советник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки», - заявил Байден.

Байден также рассказал о запланированной поездке на южную границу США, пошутив, что его «хороший друг» тоже едет в этот регион. Тем самым политик намекнул на бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее в США призвали Тель-Авив не вводить войска в Рафах, ставший основным центром размещения беженцев, прибывших из остальной части сектора Газа. В общей сложности, в нем нашли убежище порядка 1 млн человек. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заметил, что военная операция в городе Рафахе неизбежна, однако, если удастся заключить сделку с палестинским движением ХАМАС о временном перемирии и обмене заложниками, то операция в городе будет отложена на некоторое время.