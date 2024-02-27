Пока вы спали: Макрон об отправке войск Запада на Украину и меры по изъятию активов РФ

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ЕС вскоре договорится об изъятии прибыли с активов РФ

Выработку мер по конфискации прибыли от замороженных активов РФ согласовали в Европейском союзе. Об этом заявил специальный посланник Греции по Украине Спирос Лампридис, передает URA.RU.

Он указал, что процесс, вероятно, займет несколько месяцев. Комплекс мер позволит получить до 60 миллиардов евро, которые передадут Украине. Изъятие прибыли от активов — более тонкая и безопасная мера, чем конфискация самих активов, добавил Лампридис.

Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться домой для защиты страны

Покинувших страну украинцев призвали вернуться домой, чтобы защитить свою родину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Lenta.ru.

«Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться», — сказал он.

Стоимость биткоина превысила $56 тыс. впервые с 2 декабря 2021 года

На 9,68% поднималась стоимость биткоина в ходе торговой сессии, она достигала $56,467 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 05:23 мск, передает ТАСС.

По состоянию на 05:33 мск биткоин замедлил рост до $56,142 тыс. (+9,12%).

Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину

Страны Запада на конференции в Париже обсуждали возможность отправки своих сухопутных войск на Украину, однако консенсус по этому вопросу так и не был достигнут. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

«Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя», — указал он.

Макрон добавил, что Европа готова сделать все необходимое, чтобы не дать России победить в этом конфликте.

В Госдуме прокомментировали отказ Дании от расследования по «Северным потокам»

Дания не намерена продолжать расследование обстоятельств взрыва на газопроводах «Северные потоки», так как не заинтересована в правдивых результатах. К такому выводу пришел депутат Государственной Думы Алексей Чепу, пишет НСН.