Макрон заявил о «все более тяжелом» положении Украины на фронте
Запад должен больше поддерживать Украину, поскольку ее положение на фронте «все более и более тяжелое». Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
Он призвал союзников Киева «проявить больше активности в поддержке» Украины.
«Положение Украины на фронте все более и более тяжелое. Это предполагает принятие сильных решений», — отметил Макрон.
Напомним, что в западных странах все чаще звучат сомнения по поводу политики властей в отношении помощи Украине. Главной их причиной является наносимый этими действиями вред экономикам стран.
В частности, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал выделение Парижем допсредств Киеву неприемлемым, призвав Макрона уйти в отставку.
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