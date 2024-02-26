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Макрон заявил о «все более тяжелом» положении Украины на фронте

Запад должен больше поддерживать Украину, поскольку ее положение на фронте «все более и более тяжелое». Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Макрон заявил о «все более тяжелом» положении Украины на фронте
©  Zuma / ТАСС

Он призвал союзников Киева «проявить больше активности в поддержке» Украины.

«Положение Украины на фронте все более и более тяжелое. Это предполагает принятие сильных решений», — отметил Макрон.

Напомним, что в западных странах все чаще звучат сомнения по поводу политики властей в отношении помощи Украине. Главной их причиной является наносимый этими действиями вред экономикам стран.

В частности, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал выделение Парижем допсредств Киеву неприемлемым, призвав Макрона уйти в отставку.

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