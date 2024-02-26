Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину

Парламент Венгрии в понедельник ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО, за ратификацию проголосовали 188 депутатов, 6 - против. Венгрия была последней страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в альянс. Финляндия и Швеция получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите в Мадриде в июне 2022 года.