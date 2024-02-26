«Выглядит опустошенным»: журналисты отметили нетипичное для Зеленского поведение
Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время кажется все более напряженным и измотанным. Соответствующее утверждение сделало британское издание Guardian, ссылаясь на собственные источники.
— Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент (Зеленский — прим. «ВМ») на последних совещаниях выглядит опустошенным, — следует из материала.
Из публикации также известно, что общественност Украины уже приелся затяжной конфликт с Россией, а в Западной поддержке сейчас наблюдается раскол, который сказывается на нехватке боеприпасов, сообщает Guardian.
Владимир Зеленский также озадачил слушателей Мюнхенской конференции по безопасности, отказавшись от ответа на вопросы на английском языке и вместо этого уточнив о переводе у модератора.
То, как президент Украины выглядел во время интервью медиахолдингу Германии ARD, сигнализирует об отчаянии политика из-за провального положения в рамках спецоперации. Соответствующее заявление в конце января сделал обозреватель Focus Габор Штейнгарт.