Журналисты отметили нетипичное для Зеленского поведение

Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время кажется все более напряженным и измотанным. Соответствующее утверждение сделало британское издание Guardian, ссылаясь на собственные источники.

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— Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент (Зеленский — прим. «ВМ») на последних совещаниях выглядит опустошенным, — следует из материала.

Из публикации также известно, что общественност Украины уже приелся затяжной конфликт с Россией, а в Западной поддержке сейчас наблюдается раскол, который сказывается на нехватке боеприпасов, сообщает Guardian.

Владимир Зеленский также озадачил слушателей Мюнхенской конференции по безопасности, отказавшись от ответа на вопросы на английском языке и вместо этого уточнив о переводе у модератора.