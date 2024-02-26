В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в двух регионах на юге Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Николаевской и Одесской областях. Позже В 21:21 мск в красной зоне оказалась Кировоградская область, в 21:24 мск - Днепропетровская.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, она продлилась от получаса до сорока минут.