Макрон заявил, что страны Запада не хотят воевать с русским народом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада не намерены воевать с русским народом. Об этом он заявил во время конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже. Трансляция мероприятия велась в официальном YouTube-канале Елисейского дворца.
По словам Макрона, страны Запада заинтересованы в том, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине. Французский лидер также подчеркнул, что Запад будет работать над тем, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.
«Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации, как мы это успешно делали с начала конфликта», — заявил он.
Ранее Макрон заявил, что планирует собрать европейских лидеров ради «послания» президенту России Владимиру Путину.