Премьер Йемена прибыл в Москву

Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны. Его борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает корреспондент ТАСС.

Бен Мубарак приехал в Россию со своим первым заграничным визитом в должности премьер-министра республики. Он был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который занимает с конца 2020 года.