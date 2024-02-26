Власти Грузии назвали неприемлемой для страны пропаганду ЛГБТ

«Как бы вы ни были дружелюбны с конкретными странами или с их официальными представителями, для нас это тревожно, крайне и категорически неприемлемо», — заявил политик, комментируя грузинский стенд на Берлинском кинофестивале и фильм «Перекресток», где члены семьи назывались не «мать» и «отец», а «родитель».