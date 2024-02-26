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The New York Times сообщила о планах Байдена посетить южную границу США в Техасе

Американский лидер намерен отправиться туда в четверг.

The New York Times сообщила о планах Байдена посетить южную границу США в Техасе
© EPA / ТАСС

«Такие планы подчёркивают безотлагательность решения проблемы, с которой столкнулась команда Джо Байдена в вопросе миграции», — пишет издание со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что поездка главы Белого дома намечена на тот же день, когда визит на границу совершит и бывший президент США Дональд Трамп.

В Соединённых Штатах фиксируются рекордные показатели нелегальной миграции. В частности, в декабре прошлого года сотрудники погранслужбы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений.

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