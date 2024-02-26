The New York Times сообщила о планах Байдена посетить южную границу США в Техасе
Американский лидер намерен отправиться туда в четверг.
«Такие планы подчёркивают безотлагательность решения проблемы, с которой столкнулась команда Джо Байдена в вопросе миграции», — пишет издание со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что поездка главы Белого дома намечена на тот же день, когда визит на границу совершит и бывший президент США Дональд Трамп.
В Соединённых Штатах фиксируются рекордные показатели нелегальной миграции. В частности, в декабре прошлого года сотрудники погранслужбы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений.