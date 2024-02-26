The New York Times сообщила о планах Байдена посетить южную границу США в Техасе

«Такие планы подчёркивают безотлагательность решения проблемы, с которой столкнулась команда Джо Байдена в вопросе миграции», — пишет издание со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что поездка главы Белого дома намечена на тот же день, когда визит на границу совершит и бывший президент США Дональд Трамп.