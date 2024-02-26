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Фицо раскритиковал страны Запада за эскалацию конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия Евросоюза и НАТО приводят к эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает «RT на русском».

Фицо раскритиковал страны Запада за эскалацию конфликта на Украине
© globallookpress.com

По мнению Фицо, лидеры западных стран постоянно упоминают в своих речах слово «война», а не «мир». При этом премьер Словакии уверен, что украинский конфликт невозможно будет разрешить военным путем.

Он также добавил, что возможная отправка иностранных военных на Украину не приведет к уступкам от России, но лишь усугубит конфликт.

Напомним, что ранее Фицо заявил о возможной отправке на Украину военных из некоторых стран НАТО. Он подчеркнул, что Словакия не присоединится к этой инициативе.

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