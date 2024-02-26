Фицо раскритиковал страны Запада за эскалацию конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия Евросоюза и НАТО приводят к эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает «RT на русском».

По мнению Фицо, лидеры западных стран постоянно упоминают в своих речах слово «война», а не «мир». При этом премьер Словакии уверен, что украинский конфликт невозможно будет разрешить военным путем.

Он также добавил, что возможная отправка иностранных военных на Украину не приведет к уступкам от России, но лишь усугубит конфликт.