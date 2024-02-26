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RMF: поезд с авиатопливом сошёл с рельсов в Польше

В сообщении отмечается, что инцидент произошёл в районе Нижнесилезского воеводства. О причинах схода поезда с рельсов не сообщается. После инцидента произошла утечка топлива из цистерны.

RMF: поезд с авиатопливом сошeл с рельсов в Польше
© RT на русском

«Наша задача — создать безопасную зону. Остановлено железнодорожное движение. Пожара не произошло», — цитирует радиостанция представителя Государственной пожарной стражи Марчина Пуржиньского.

Ранее сообщалось об инциденте в Челябинской области, где тепловоз столкнулся с грузовым поездом.

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