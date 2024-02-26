Трюдо оговорился о скорой победе России на Украине и извинился

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился о том, кто должен одержать победу в результате конфликта на Украине. Об этом сообщает «RT на русском».

Во время пресс-конференции в Варшаве Трюдо заявил, что Россия должна одержать победу в результате СВО. Впрочем, канадский премьер быстро поправил себя.

«Мы знаем, что Россия должна победить в этом конфликте. Извините, Украина должна победить в этом конфликте», — заявил он.