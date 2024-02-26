Во Франции отреагировали на возможную поставку ВСУ самолетов Mirage

Филиппо: поставка Францией ВСУ самолётов Mirage может привести к третьей мировой
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что если Франция решит поставить Вооружённым силам Украины истребители Mirage, это может привести к третьей мировой войне.
Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Обнищание Франции, обеднение нашей армии, риск перехода конфликта к третьей мировой войне», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона обсуждает с Францией возможность отправки ВСУ истребителей Mirage.