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Филиппо: поставка Францией ВСУ самолётов Mirage может привести к третьей мировой

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что если Франция решит поставить Вооружённым силам Украины истребители Mirage, это может привести к третьей мировой войне.

Во Франции отреагировали на возможную поставку ВСУ самолетов Mirage
© RT на русском

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Обнищание Франции, обеднение нашей армии, риск перехода конфликта к третьей мировой войне», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона обсуждает с Францией возможность отправки ВСУ истребителей Mirage.

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