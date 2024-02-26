МИД КНР: мир должен выступить против гегемонии, прикрывающейся правами человека

Международное сообщество должно выступить против гегемонии и вмешательства отдельных стран во внутреннюю политику других государств под предлогом защиты прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы должны твердо настаивать на честности и справедливости, выступать против вмешательства [отдельных стран] во внутренние дела других государств и сдерживания их развития под прикрытием прав человека, против гегемонистской политики силы и двойных стандартов", - подчеркнул он в видеообращении к участникам 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как уточнил Ван И, необходимо отстаивать толерантные и открытые принципы сотрудничества, "уважать разнообразие мировых цивилизаций и независимый выбор всех стран".

"Нельзя навязывать другим собственные ценности и модели развития, тем более нельзя объединяться в маленькие группы, ведя борьбу с инакомыслящими", - добавил он.

По словам главы МИД КНР, мировое сообщество "несет общую ответственность" за защиту прав человека. "Мы должны настаивать на верховенстве народа", - добавил китайский дипломат.

Ван И отметил, что не существует "лучшей", но есть "более оптимальная" гарантия прав человека. Он напомнил, что Китай способствует их еще более эффективной защите благодаря политике модернизации.