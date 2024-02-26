Германия заявила о продолжении расследования взрывов «Северных потоков»

Расследование взрывов «Северных потоков» продолжается, несмотря на прекращение дел в Дании и Швеции . Об этом заявила генпрокуратура Германии передает РБК.

«Дополнительную информацию в настоящее время мы не можем предоставить», — отметили в ведомстве в ответ на вопрос о получении предварительной информации от шведских и датских коллег.

Ранее представители датской полиции сообщили, что прекращают расследование по взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В ведомстве сообщили, что допускают факт намеренной диверсии, однако не имеют оснований для продолжения дела. Таким образом, Дания стала второй после Швеции страной, закрывшей дело.