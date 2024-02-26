«Все и у всех»: в Минобороны Эстонии предложили забрать оружие и отдать Украине
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил с предложением забрать «у всех» боеприпасы, чтобы отдать их Киеву.
Слова приводит Певкура газета Guardian.
«Главным приоритетом является принятие решения относительно того, чтобы забрать все, что можно, из запасов у всех, особенно боеприпасы, чтобы отправить Украине», - подчеркнул Ханно Певкур.
Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что российские промышленные площадки производят от 1 млн до 4,5 млн снарядов в год. Этот объем, добавили в ведомстве, значительно превышает количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины.
При этом, по данным Bloomberg, глава Минобороны Украины Рустем Умеров направил письмо странам Евросоюза, в котором заявил о «критической нехватке» артиллерийских снарядов. Умеров подчеркнул, что нехватка оружия на Украине «усугубляется с каждым днем».
Москва же считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.