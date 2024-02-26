В Минобороны Эстонии предложили забрать оружие и отдать Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил с предложением забрать «у всех» боеприпасы, чтобы отдать их Киеву.

Слова приводит Певкура газета Guardian.

«Главным приоритетом является принятие решения относительно того, чтобы забрать все, что можно, из запасов у всех, особенно боеприпасы, чтобы отправить Украине», - подчеркнул Ханно Певкур.

Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что российские промышленные площадки производят от 1 млн до 4,5 млн снарядов в год. Этот объем, добавили в ведомстве, значительно превышает количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины.

При этом, по данным Bloomberg, глава Минобороны Украины Рустем Умеров направил письмо странам Евросоюза, в котором заявил о «критической нехватке» артиллерийских снарядов. Умеров подчеркнул, что нехватка оружия на Украине «усугубляется с каждым днем».