В Корее отреагировали на слова депутата Рады о готовности воевать с Пхеньяном
Северная Корея является мировой ядерной державой, которой вряд ли придется противостоять «слабой» Украине. Об этом говорится в статье обозревателя Ро Чжу Хёна, опубликованной Корейским центральным телевидением.
Так северокорейский обозреватель оценил слова украинского депутата Алексея Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заявившего о готовности Киева в будущем сражаться с Северной Кореей рядом с США.
По мнению Ро Чжу Хёна, партия Владимира Зеленского «виляет хвостом как щенок» в попытке угодить хозяину.
«Должен дать совет: как бы ни менялся мир, нам как мировой ядерной державе не придется разбираться со слабой Украиной», - говорится в статье.
При этом обозреватель агентства назвал слова Гончаренко* «апогеем смехотворности» и посоветовал Украине быть более осмотрительной.
«Украине стоит проявлять сдержанность и осторожность, а не говорить высокомерно о нас, слепо веря США», - заметил он.
Ранее в интервью телекомпании CNN Гончаренко* заверил, что украинцы «готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином».
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов