Северная Корея является мировой ядерной державой, которой вряд ли придется противостоять «слабой» Украине. Об этом говорится в статье обозревателя Ро Чжу Хёна, опубликованной Корейским центральным телевидением.

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Так северокорейский обозреватель оценил слова украинского депутата Алексея Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заявившего о готовности Киева в будущем сражаться с Северной Кореей рядом с США.

По мнению Ро Чжу Хёна, партия Владимира Зеленского «виляет хвостом как щенок» в попытке угодить хозяину.

«Должен дать совет: как бы ни менялся мир, нам как мировой ядерной державе не придется разбираться со слабой Украиной», - говорится в статье.

При этом обозреватель агентства назвал слова Гончаренко* «апогеем смехотворности» и посоветовал Украине быть более осмотрительной.

«Украине стоит проявлять сдержанность и осторожность, а не говорить высокомерно о нас, слепо веря США», - заметил он.

Ранее в интервью телекомпании CNN Гончаренко* заверил, что украинцы «готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином».