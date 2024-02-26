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MWM: Евросоюз готов идти на крайние меры ради Украины

Страны Европы готовы прибегнуть к крайним мерам ради боеспособности украинских войск, сообщило издание Military Watch Magazine.

СМИ: Евросоюз готов идти на крайние меры ради Украины
© globallookpress.com

В качестве примера приводится Дания, правительство которой решило отправить Украине все свои артиллерийские запасы, вследствие чего страна осталась без артиллерии.

Также автор статьи отметил, что дефицит запчастей, производственных линий и профессиональных кадров является главной проблемой для США в попытках восполнить вооружение, отправленное ВСУ.

22 февраля Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по безопасности на десять лет.

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