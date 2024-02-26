Россия умело противостоит западным санкциям. Об этом на своей странице в социальной сети Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Пока мы пытаемся навредить России санкциями, она умело ведет финансовую войну против Запада», — написал экс-советник.

Как отметил полковник, вся концепция БРИКС направлена на выход желающих этого стран из-под контроля США. Он также уточнил, что на данный момент отказаться от американской гегемонии хочет очень много людей.