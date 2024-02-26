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В США заявили об умелом ведении Россией войны против Запада

Россия умело противостоит западным санкциям. Об этом на своей странице в социальной сети Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Пока мы пытаемся навредить России санкциями, она умело ведет финансовую войну против Запада», — написал экс-советник.

Как отметил полковник, вся концепция БРИКС направлена на выход желающих этого стран из-под контроля США. Он также уточнил, что на данный момент отказаться от американской гегемонии хочет очень много людей.

Белый дом объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Ранее Макгрегор высказался об исходе российско-украинского конфликта. По его словам, Киев и США ждет катастрофическое поражение в противостоянии с Россией.

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