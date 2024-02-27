Больной раком король Карл III обратился за помощью к православному монаху

Британский король Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему — настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне. Об этом сообщает The Sun.

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Карл сблизился с православным монахом в 1997 году и с тех пор прислушивается к его советам. Они возобновили тайные контакты, когда стало известно, что король болен раком.

«Да, мы поддерживаем связь с тех пор, как ему поставили диагноз, и я верю, что ему удастся преодолеть болезнь, — заявил архимандрит Ефрем. — У нас очень хорошее взаимопонимание».

В прошлом Карл III неоднократно навещал православные монастыри на Афоне. По его требованию на коронации исполняли православные песнопения — как дань памяти покойному отцу, который родился в Греции.