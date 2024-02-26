Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе подал в отставку

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил во время пресс-конференции, что подал прошение о своей отставке президенту страну Махмуду Аббасу. Об этом сообщает Reuters.

Причины своей отставки политик не назвал.

По данным телеканала Al Mayadeen, кабинет Штайе будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Собеседник канала отметил, что президент Аббас идет смену правительства из-за оказываемого на него давления со стороны некоторых региональных игроков и США. Предположительно, отставка кабмина связана с предпринимаемыми посредническими усилиями с целью прекращения конфликта в секторе Газа и предоставлением международных гарантий по выводу израильских войск и снятию блокады с анклава.

Штайе занимал пост премьер-министра Палестины с 10 марта 2019 года. Он поддерживал тесные отношения с Аббасом, в СМИ его часто называли преемником президента.