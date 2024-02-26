В Пекине прокомментировали слова Гончаренко о «войне с Китаем»

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин , комментируя слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о «готовности» Киева вести боевые действия с Китаем, заявила, что блоковая конфронтация не является основой безопасности. Слова представителя внешнеполитического ведомства КНР приводит РИА Новости.

До этого Гончаренко заявлял, что в будущем украинцы будут готовы воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Соединенных Штатов в случае необходимости. По словам депутата, в отличие от военных других государств, украинцы «готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном».