Боррель признал завершение эры глобального доминирования Запада

"Если нынешняя геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, Европу ждет бледное будущее с точки зрения угроз ее безопасности. Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности", - написал он. По мнению Борреля, СВО и конфликт в Газе "значительно усилили этот риск" противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже "можно увидеть в Сахеле и других частях Африки".