Кулеба обвинил Запад в лицемерии

Некоторые западные государства мешают конфисковать активы Банка России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для европейского бюро газеты Politico.

Подчеркивается, что сумма российских активов, которые оказались заморожены в ряде западных юрисдикций, превышает $300 млрд.

Кулеба также указал на наличие других «обездвиженных» российских денег от российских олигархов, которые попали в санкционные списки. По его словам, Владимир Зеленский справедливо выступает за конфискацию этих активов.

Есть страны, которые прибегают «к радикальному формализму», подчеркнул Кулеба. И они, как заявил министр, утверждают, что конфискация нарушит верховенство закона. Кулеба назвал такой подход лицемерием.