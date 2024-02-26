Кулеба обвинил Запад в лицемерии

В МИД Украины указали на препятствия в конфискации активов РФ
Некоторые западные государства мешают конфисковать активы Банка России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для европейского бюро газеты Politico.
Подчеркивается, что сумма российских активов, которые оказались заморожены в ряде западных юрисдикций, превышает $300 млрд.
Кулеба также указал на наличие других «обездвиженных» российских денег от российских олигархов, которые попали в санкционные списки. По его словам, Владимир Зеленский справедливо выступает за конфискацию этих активов.
Есть страны, которые прибегают «к радикальному формализму», подчеркнул Кулеба. И они, как заявил министр, утверждают, что конфискация нарушит верховенство закона. Кулеба назвал такой подход лицемерием.
Ранее глава думского комитета по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что конфискация замороженных российских активов Западом приведет к обрушению доллара и евро и поставит крест на инвестиционной привлекательности США и ЕС.