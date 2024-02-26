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Кулеба попытался объяснить, почему западные союзники Киева лицемерят

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил западных союзников в лицемерии. Свои мысли он выразил на страницах Politico .

Кулеба обвинил Запад в лицемерии
© EPA/TACC

Министр призывал конфисковать замороженные активы российских предпринимателей. Также он предложил сотрудникам правоохранительных органов и юстиции Запада внимательнее «проверять банковские счета доверенных лиц» властей РФ за пределами России.

«Некоторые на Западе создают препятствия для всего этого, прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием», — написал Кулеба.

Ранее конгресс США не смог достичь договоренности по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание мартовского шатдауна.

В мире
Дмитрий Кулеба
Киев
Украина