Кулеба попытался объяснить, почему западные союзники Киева лицемерят
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил западных союзников в лицемерии. Свои мысли он выразил на страницах Politico .
Министр призывал конфисковать замороженные активы российских предпринимателей. Также он предложил сотрудникам правоохранительных органов и юстиции Запада внимательнее «проверять банковские счета доверенных лиц» властей РФ за пределами России.
«Некоторые на Западе создают препятствия для всего этого, прибегают к радикальному формализму, утверждая, что конфискация нарушит верховенство закона. Но это попахивает лицемерием», — написал Кулеба.
Ранее конгресс США не смог достичь договоренности по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание мартовского шатдауна.