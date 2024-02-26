Дипломат западной страны впервые с 2020 года посетил КНДР

Начальник департамента МИД ФРГ по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихому океану Мартин Тюммель прибыл в КНДР, став, насколько известно, первым за четыре года высокопоставленным западным дипломатом, посетившим страну. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на посольство КНР в Пхеньяне.

По его информации, о визитах подобного уровня не сообщалось с января 2020 года, когда границы КНДР были закрыты из-за пандемии коронавируса.

В китайском диппредставительстве отметили, что его советник-посланник встретился с Тюммелем, приехавшим по приглашению МИД КНДР. Они обсудили представляющие взаимный интерес вопросы. Присутствовали и дипломаты из посольства ФРГ в КНР.

В июле 2023 года КНДР посетила российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В праздновании годовщины окончания Корейской войны также приняла участие китайская делегация, которую возглавлял член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Хунчжун.