Болгарская делегация во главе с премьером прибыла на Украину

«Премьер-министр Николай Денков прибыл с визитом на Украину. В состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики — Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел — Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Минобороны адмирал Эмиль Ефтимов», — говорится в сообщении БНТ.