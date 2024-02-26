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БНТ: премьер Болгарии Денков прибыл на Украину

Премьер Болгарии Николай Денков прибыл на Украину по главе болгарской делегации, куда входят ряд министров. Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ.

Болгарская делегация во главе с премьером прибыла на Украину
© Газета.Ru

«Премьер-министр Николай Денков прибыл с визитом на Украину. В состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики — Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел — Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Минобороны адмирал Эмиль Ефтимов», — говорится в сообщении БНТ.

Телеканал не сообщил деталей о визите болгарской делегации, а также о потенциальных встречах на высшем уровне с представителями Украины.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что не все западные страны хотят победы Украины в вооруженном конфликте с Российской Федерацией.

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