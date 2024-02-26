В Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах

«[В Днепропетровске повреждены] три легковых автомобиля и грузовой автомобиль. Также в городе повреждены производственные здания на предприятии (...) В Никополе загорелись четыре грузовых автомобиля. Уничтожены два из них, повреждены шесть авто, задели стены и окна в производственных помещениях предприятия», — заявил председатель облсовета.