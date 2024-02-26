Польские перевозчики намерены возобновить блокаду границы с Украиной с 1 марта

Польские перевозчики собираются возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной 1 марта. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По имеющимся данным, участники протестов заблокируют погранпереходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей. Также могут быть перекрыты подъезды к КПП в Медыке.