СМИ: Хейли лишилась финансирования после проигрыша Трампу

Крупная организация "Американцы за процветание" (AFP Action) прекратила финансирование предвыборной кампании кандидата в президенты Никки Хейли после ее проигрыша Дональду Трампу на праймериз в Южной Каролине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предоставленную ему служебную записку.

По данным агентства, AFP Action приняла решение о прекращении финансирования через день после того, как Хейли набрала на праймериз в Южной Каролине примерно на 20% меньше голосов, чем Трамп. Ранее она занимала пост губернатора этого штата и была постоянным представителем США при ООН во время президентства Трампа.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, которые привел Bloomberg, AFP Action вложила в предвыборную кампанию Хейли $32 млн.

"Учитывая трудности, с которыми далее придется столкнуться на праймериз в других штатах, мы не верим, что какая-либо сторонняя организация сможет существенно изменить ситуацию, чтобы открыть ей [Хейли] путь к победе", - заявила старший советник AFP Action в служебной записке.

Ранее, выступая перед сторонниками, Хейли поздравила Трампа с победой и пообещала продолжить участие в предвыборной гонке, несмотря на проигрыш в родном штате. Трамп в свою очередь заявил, что не ожидал такой быстрой и убедительной победы.